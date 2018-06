Microsoft Office 365, arrivano i servizi Adobe PDF

Filippo Vendrame,

Microsoft e Adobe stanno estendendo la loro partnership con l’integrazione dei servizi Adobe PDF in Office 365. Attraverso un comunicato ufficiale nel blog di Office della casa di Redmond, la società ha annunciato che i servizi Adobe PDF saranno disponibili all’interno della barra multifunzione delle versioni Web di Word, Excel e PowerPoint. Gli utenti aziendali di Office 365 saranno in grado di convertire i loro documenti nel formato PDF preservando le scelte di carattere, la formattazione, il layout e la protezione tramite password.

L’integrazione delle funzionalità Adobe PDF all’interno delle versioni Web di Word, Excel e PowerPoint rientra nei piani di Microsoft di ridisegnare Office.com per essere più moderno e molto più veloce da usare. Si ricorda, al riguardo, che il gigante del software sta sperimentando, per esempio, una nuova barra multifunzione che è stata progettata per aiutare gli utenti a concentrarsi sul proprio lavoro ed a collaborare in modo naturale con gli altri. Grazie alle novità targate Adobe, le versioni Web di Word, Excel e PowerPoint divengono maggiormente interessanti ed ancora di più votate alla produttività.

Microsoft e Adobe hanno lavorato in maniera sempre più stretta negli ultimi anni, in particolare dal 2014, nel periodo in cui entrambe le aziende hanno collaborato per migliorare l’utilizzo di Photoshop sui touchscreen.

Adobe sta, inoltre, integrando i suoi servizi PDF in OneDrive e SharePoint, oltre ad offrire una più profonda integrazione anche in Microsoft Dynamics 365. Tutte novità, dunque, che migliorano la produttività dei servizi cloud di Microsoft che sempre più aziende stanno abbracciando per le loro attività lavorative quotidiane.