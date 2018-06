Microsoft, debutta il nuovo Xbox Avatar Editor

Filippo Vendrame,

Microsoft ha portato al debutto il nuovo Xbox Avatar Editor, almeno per gli iscritti al programma Xbox Insider. In origine, i nuovi avatar personalizzabili per Xbox One avrebbero dovuto debuttare lo scorso autunno ma una serie di ritardi hanno portato al rilascio di questa nuova piattaforma solamente adesso. Il nuovo Xbox Avatar Editor e i nuovi avatar personalizzabili saranno accessibili agli Insider dell’Alpha ring nel corso delle prossime ore e prossimamente, dopo i test del caso, anche a tutti i possessori di una console Xbox One.

La nuova piattaforma permetterà di personalizzare completamente il proprio avatar con tante nuove opzioni per il corpo, per l’abbigliamento e per gli accessori. Xbox Avatar Editor di Microsoft consente di personalizzare persino i capelli, il trucco, gli arti e le unghie. Tutte le opzioni includono i selettori di colori e la possibilità di acquistare oggetti aggiuntivi da un negozio di avatar. In prima battuta, le opzioni di personalizzazione saranno limitate ma progressivamente, la casa di Redmond ne introdurrà di nuove. In un secondo momento, inoltre, arriverà anche l’integrazione con la dashboard di Xbox.

Una volta creato il proprio Avatar, gli utenti Xbox One, grazie alla funzionalità “Photobooth“, presente nell’editor, potranno scattare un’istantanea del risultato finale da usare come Gamerpic. Molto carina la possibilità di poter mettere in posa l’Avatar prima dello scatto grazie ad una serie di controlli di rotazione e di zoom.

Microsoft sembra aver fatto un lavoro davvero interessante. Il ritardo nello sviluppo di questa piattaforma sembra essere servito per affinare una funzionalità richiesta da molti utilizzatori della console che presto arriverà per tutti. Tuttavia, il gigante del software non ha fatto sapere quando effettivamente arriverà il rilascio pubblico dei nuovi avatar e del nuovissimo editor.