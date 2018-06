Switch Online, alternativa alla Virtual Console

Floriana Giambarresi,

Numerosi utenti hanno chiesto a gran voce la Virtual Console su Nintendo Switch sin dall’uscita della console sul mercato, e saranno accontentate a breve: il lancio di Nintendo Switch Online a settembre offrirà infatti la possibilità di rivivere i classici Nintendo sul sistema, come appena confermato da Reggie Fils-Aimé in occasione di una nuova intervista a IGN.

Secondo il presidente di Nintendo of America, pare che il gigante nipponico veda infatti il nuovo servizio in abbonamento come una Virtual Console: nonostante lo scorso maggio avesse confermato di non avere piani per riunire i giochi classici sotto il nome della Virtual Console come è stato fatto su altre piattaforme lanciate in passato, Switch Online è visto come la sua grande alternativa.

Ecco cosa ha detto nello specifico Fils-Aimé a riguardo:

Il successore della Virtual Console è Nintendo Switch Online. E possiamo dire che offriremo una serie di giochi che aumenterà nel tempo. Per molti di questi giochi saranno aggiunte funzionalità online. E’ questa l’idea che abbiamo in testa per portare i nostri giochi su Switch.

Con un’offerta al lancio basata su 20 giochi NES, il servizio online ne aggiungerà di altri in futuro anche se non si sa ancora con quale frequenza saranno introdotti. Probabilmente, i titoli retro che ci si può attendere riguardano Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda e Super Mario Bros. 3. Per la prima volta, disporranno di funzionalità online: