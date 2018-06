Xiaomi Mi Max 3, svelate le principali specifiche

Luca Colantuoni,

L’annuncio dello Xiaomi Mi Max 3 è previsto per luglio, mentre per l’inizio delle vendite si dovrà probabilmente attendere il mese successivo. Nel frattempo aumentano le indiscrezioni e oggi è arrivata la conferma delle principali specifiche. L’ente cinese (TENAA) che rilascia le certificazioni per i dispositivi mobile ha infatti svelato la dotazione hardware del phablet, successore dell’attuale Mi Max 2.

Il Mi Max 3 avrà uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. Nonostante l’incremento della diagonale di circa 0,5 pollici, le dimensioni complessive sono rimaste quasi invariate (2 millimetri in più per l’altezza), in quanto è stato ridotto lo spessore delle cornici. All’interno del telaio in alluminio trova posto un processore con frequenza di 1,8 GHz, quasi certamente uno Snapdragon 636. Xiaomi offrirà tre configurazioni con 3/4/6 GB di RAM abbinati a 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi Max 2, immagini del phablet

Il nuovo modello integra una doppia fotocamera posteriore (la risoluzione del sensore principale è 12 megapixel) e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. Non mancheranno il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e l’emettitore ad infrarossi. La batteria ha una capacità di 5.400 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 10.

La versione certificata da TENAA supporta anche la banda 20 (800 MHz), quindi il Mi Max 3 arriverà sicuramente in Italia. Nove i colori previsti al lancio: nero, grigio, argento, bianco, oro, oro rosa, rosa, rosso e blu.