BQ Aquaris X2 e X2 Pro disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore spagnolo ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone con schermo 18:9, doppia fotocamera posteriore e Android One, la versione stock del sistema operativo di Google. BQ Aquaris X2 e X2 Pro condividono lo stesso design, ma hanno una dotazione hardware leggermente differente.

Entrambi i dispositivi hanno uno schermo da 5,65 pollici, protetto dal Gorilla Glass, con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e trattamento anti-impronte. Aquaris X2 possiede una cover in policarbonato, mentre quella di Aquaris X2 Pro è in vetro. Il comparto fotografico è molto interessante, in quanto BQ ha scelto sensori Samsung da 12 e 5 megapixel per la dual camera posteriore (obiettivi con apertura f/1.8) e un sensore Samsung da 8 megapixel per la fotocamera frontale (obiettivo con apertura f/2.0). Grazie all’autofocus Dual Phase Detection, alla tecnologia Multi-Image Processing e allo scatto istantaneo ZSL è possibile ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sono ovviamente supportate diverse funzionalità avanzate, come la modalità ritratto (effetto bokeh), la rimozione dei difetti della pelle (Face Beauty), auto HDR, slow motion e time lapse, oltre alla registrazione video a risoluzione 4K, al formato RAW e al controllo manuale dei parametri. In futuro verrà aggiunto il supporto per Google Lens, come annunciato al recente Google I/O. L’effetto bokeh è disponibile anche per la fotocamera frontale, grazie alla tecnologia SoftNeuro che rileva e isola le figure, creando un effetto di profondità.

Aquaris X2 integra un processore Snapdragon 636, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, mentre la dotazione hardware di Aquaris X2 Pro comprende un processore Snapdragon 660, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Sono inoltre presenti lo slot microSD, due altoparlanti stereo, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE.

La batteria da 3.100 mAh supporta la tecnologia Quick Charge 4+ (50% in 30 minuti). Aquaris X2 è disponibile nelle colorazioni Sand Gold e Carbon Black. I prezzi sono 309,90 euro (3GB+32GB) e 339,90 (4GB+64GB). Aquaris X2 Pro è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Glaze White e Deep Silver. I prezzi sono 389,90 euro (4GB+64GB) e 509,90 (6GB+128GB).