Estate CoopVoce, 10 GB o 1000 minuti a 5 euro

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo dell’estate, l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di proporre ai suoi clienti un’offerta davvero molto interessante. Trattasi di Estate CoopVoce che permette di richiedere 10 GB di traffico Internet o 1000 minuti di chiamate verso tutti da utilizzare in un mese al prezzo di 5 euro una tantum. Una promozione pensata specialmente per tutti coloro che vogliono recarsi in vacanza sapendo di poter continuare a navigare ed a parlare al telefono senza problemi.

La nuova offerta dell’operatore virtuale è riservata ai clienti CoopVoce ed è attivabile entro il prossimo 31 agosto. Più nello specifico, per attivare Carta Estate Web che da diritto ad avere 10 GB di traffico Internet extra, i clienti potranno farlo dall’App di CoopVoce, dall’Area Clienti del sito, inviando un SMS al numero gratuito di assistenza automatica 4243688 scrivendo “SI ESTATE WEB”, chiamando il Servizio Clienti 188 o direttamente nei punti vendita Coop. L’offerta non è rinnovabile. L’offerta è valida in UE.

Per attivare, invece, Carta Estate Voce che da diritto ad avere 1000 minuti di chiamate extra, i clienti dovranno recarsi nell’App di CoopVoce, oppure accedere all’Area Clienti del sito, chiamare il numero gratuito di assistenza automatica 4243688, inviare un SMS al numero gratuito di assistenza automatica 4243688 scrivendo “SI ESTATE VOCE”, chiamare gratuitamente il Servizio Clienti 188, oppure recarsi in un punto vendita Coop. L’offerta non è rinnovabile ed è valida in UE.

Entrambe le offerte possono essere attivate dai clienti Coop. Maggiori dettagli direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale CoopVoce.