Facebook Watch: video con sondaggi, quiz e sfide

Floriana Giambarresi,

Facebook Watch sta introducendo una serie di nuovi spettacoli con funzionalità interattive come sondaggi e quiz, con l’obiettivo di migliorare la piattaforma video e promuovere un maggior senso di community tra i creatori di contenuti e gli utenti. Al contempo, arriveranno presto su Facebook nuovi modi per trarre profitto dai contenuti video originali.

Inizialmente lanciato per presentare contenuti originali, Facebook Watch si arricchisce dunque di feature simili a quelle implementate nella scheda Community di YouTube e sfidano Trivia. Permettere ai creatori di rendere i loro live streaming più simili a giochi con tanto di quiz, sondaggi e sfide – in modo che gli utenti possano essere eliminati dal gioco quando forniscono una risposta sbagliata – significa non solo incentrare l’intrattenimento più sulla comunità, ma anche consentire loro di chiedere al pubblico ciò che dovrebbero trasmettere successivamente, creare anticipazioni per le prossime serie di video e molto altro ancora.

Inoltre, il social in blu sta testando la possibilità di assegnare premi agli spettatori che rispondono correttamente alle domande dei quiz. «Il video si sta evolvendo dal solo consumo passivo a più formati interattivi a due vie», ha detto a TechCrunch Fidji Simo di Facebook. «Pensiamo che i creatori vorranno premiare le persone. Se questo è qualcosa che funziona, possiamo prendere in considerazione la possibilità di implementare strumenti a pagamento».

Presto arriveranno su Facebook anche nuovi modi per trarre profitto dai contenuti video. La società consentirà a più creativi di aggiungere inserzioni pubblicitarie e abbonamenti mensili. Introdurrà inoltre un nuovo modo di trovare collaborazioni a pagamento con una funzionalità nota come Brand Collabs Manager.

In un rapporto di TechCrunch, Facebook ha schivato le domande sul fatto che le nuove funzionalità di Watch fossero ispirate a HQ Trivia, uno show che ha tenuto negli ultimi mesi ha saputo tenere incollate allo schermo milioni e milioni di persone. Al lancio della feature su Facebook Watch, vi saranno i contenuti di alcuni creatori inclusi BuzzFeed con “Outside Your Bubble”, Insider con “Confetti” e Fresno con “What’s in the Box”.