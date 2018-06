Google Podcasts: l’app è in download per Android

Cristiano Ghidotti,

Come anticipato nella serata di ieri, l’applicazione Google Podcasts ha fatto il suo debutto ufficiale su Play Store, in download gratuito per smartphone e tablet con sistema operativo Android. Ha tutto ciò che serve per iscriversi alle trasmissioni preferite, scaricare gli episodi per l’ascolto offline, trovare nuovi contenuti e molto altro ancora.

Un motore di ricerca intelligente e un sistema in grado di fornire suggerimenti sulla base dei gusti personali sono tra le feature più interessanti dell’app. A questo si aggiungono la possibilità di variare la velocità di riproduzione e di riprendere l’ascolto in qualsiasi momento esattamente dal punto in cui lo si era interrotto.

Nel post di presentazione pubblicato da Google sul proprio blog ufficiale si fa riferimento anche alla compatibilità con gli smart speaker della linea Home: l’abbiamo messa alla prova con il modello Home Mini e al momento sembra esserci qualche problema nel riconoscere i comandi, almeno in italiano. Lo stesso vale per la trasmissione dei podcast sui dispositivi compatibili con la tecnologia Cast, ma immaginiamo si tratti di problemi iniziali che verranno presto risolti attraverso il rilascio di un aggiornamento. Questa la descrizione fornita dalla scheda di Play Store.

Google Podcasts è un nuovo modo per gli utenti di Android di scoprire e ascoltare podcast di tutto il mondo. Puoi iscriverti gratuitamente a qualsiasi podcast e scaricare gli episodi per ascoltarli offline. Tutti i podcast che ascolti vengono automaticamente sincronizzati tra i tuoi dispositivi: con l’Assistente Google puoi mettere in pausa su un dispositivo e riprendere l’ascolto su un altro.

In chiusura una galleria di screenshot utili per dare un primo sguardo all’interfaccia dell’app, pulita e ben organizzata in pieno stile bigG, ovviamente tradotta per intero in italiano.