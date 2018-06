Google a supporto del giornalismo investigativo

Cristiano Ghidotti,

Lanciata nei mesi scorsi con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle realtà che operano nell’ambito dell’editoria, la Google News Initiative nasce sulla base dell’esperienza acquisita in un triennio con la Digital News Initiative ed espande oggi il proprio raggio d’azione con l’annuncio di un nuovo progetto: si chiama Access to Tools ed è messo in campo da bigG in collaborazione con il CIJ (Centre for Investigative Journalism).

Come si può intuire già dal nome del partner di Google, si tratta di un impegno finalizzato a sostenere l’attività di chi si occupa in particolare di giornalismo investigativo. Lo sforzo è volto a facilitare l’accesso agli strumenti necessari per il reperimento delle informazioni e per l’elaborazione delle notizie. Nel concreto prenderà il via entro i prossimi mesi con una ventina di workshop organizzati in tutto il territorio del Regno Unito e gestiti da un team di esperti, rivolti appunto a redazioni e freelance intenzionati a migliorare le proprie skill nella ricerca delle fonti e nell’analisi dei dati.

Istituito nel 2003, il Centre for Investigative Journalism mette a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza a coloro che si occupano di giornalismo investigativo, partendo dal contesto formativo con incontri e interventi nelle scuole. Una visione pienamente condivisa da Google e dalla sua News Initiative. Queste le parole del direttore James Harkin a proposito della partnership svelata oggi, riportate sulle pagine del blog ufficiale di Google.