Iliad, blocco dei servizi a sovrapprezzo

Filippo Vendrame,

Iliad ha puntato tutto sulla trasparenza tariffaria ed è risuscito, così, a catturare l’attenzione di molte persone. Uno degli elementi che hanno colpito favorevolmente gli utenti è la possibilità di poter bloccare facilmente i numeri collegati ai servizi a sovrapprezzo in maniera tale che non ci possano essere sorprese spiacevoli con addebiti indesiderati che vanno a “mangiare” il credito residuo della SIM. La procedura di blocco di questi servizi è effettivamente molto banale perché richiede pochissimi click direttamente dall’Area Personale del sito di Iliad.

Non si dovrà, dunque, effettuare una qualche forma di richiesta particolare e non si dovrà nemmeno parlare con un operatore. I passi da seguire sono, dunque, pochi e semplici. La prima cosa da fare sarà quella di recarsi all’interno dell’Area Personale del sito dell’operatore utilizzando le credenziali d’accesso fornite al momento della registrazione. Una volta all’interno basterà entrare nel menu “Le mie opzioni“. All’interno si troverà la voce “Blocco numeri a pagamento“. Come atto finale, bisognerà cliccare sulla spunta “Attivo” ed in pochi secondi il blocco dei numeri a pagamento sarà effettivamente attivo. In pochi passaggi si potrà, dunque, evitare di incappare in futuro in addebiti imprevisti.

La facilità di configurare questa opzione fa parte della strategia di Iliad di offrire la massima trasparenza al cliente. All’interno dell’Area Personale, infatti, possono essere gestiti in pochi click tutti i servizi che l’operatore offre ai suoi clienti.

In particolare, all’interno della sezione “I miei Servizi” è possibile gestire opzioni come il blocco dei numeri nascosti, le chiamate rapide e molto altro ancora.

Il tutto in maniera molto semplice e con efficacia immediata.