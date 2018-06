Iliad, arriva la portabilità su SIM già attiva

Filippo Vendrame,

Iliad ha finalmente reso possibile effettuare la portabilità del proprio numero anche su una sua SIM già precedentemente attivata. In precedenza, infatti, era possibile richiedere la portabilità del proprio numero solamente al momento dell’acquisto della nuova SIM e non successivamente. Una limitazione che la società aveva promesso che sarebbe stata risolta in breve tempo. Fedele alle sue promesse, dalla serata di ieri anche chi aveva già da tempo attivato una SIM di Iliad senza richiedere la portabilità, potrà, adesso, portare il suo vecchio numero.

Effettuare la richiesta di portabilità sulla SIM già attiva è davvero molto semplice. Tutto quello che i clienti di Iliad dovranno fare è recarsi nella loro “Area Personale” utilizzando le loro credenziali d’accesso ottenute in fase di registrazione. Successivamente dovranno recarsi nella sezione “La mia offerta“, cliccando poi su “Portabilità“. A quel punto comparirà un modulo che si dovrà compilare con accuratezza in tutte le sue parti. Nello specifico bisognerà inserire il numero di telefono che si intende portare, specificare l’operatore di provenienza e se trattasi di ricaricabile o abbonamento. Infine, basterà inserire la seriale della vecchia SIM (codice ICCID). Opzionalmente, si potrà inserire anche la data preferenziale del giorno in cui si vuole che la portabilità abbia effetto.

Se i dati immessi sono corretti, ci vorranno 48 ore lavorative affinché la portabilità sia effettuata. A quel punto, il vecchio numero di Iliad sarà soppresso ed al suo posto arriverà il numero principale del cliente prima abbinato ad un altro operatore. La procedura è gratuita e non prevede nessun’altra pratica burocratica. Per il trasferimento dell’eventuale credito residuo dal vecchio al nuovo operatore, solitamente ci vogliono 7 giorni lavorativi.