Jeff Bezos è ancora più ricco

Jeff Bezos continua a dominare la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Secondo la rinomata classifica di Forbes, il CEO e fondatore di Amazon può contare su di un patrimonio di ben 141,9 miliardi di dollari. Al secondo posto Bill Gates che si ferma “solo” a 92,5 miliardi di dollari. Al terzo posto, invece, Warren Buffett con 82,2 miliardi di dollari. La scalata di Jeff Bezos alla vetta della classifica di Forbes degli uomini più ricchi del pianeta è partita all’inizio dell’anno quando le quotazioni in borsa di Amazon si sono impennate.

Grazie a questa “corsa”, oggi Amazon è la seconda società con il più alto valore di capitalizzazione. Al primo posto, Apple. Il primato di Cupertino in questa particolare classifica potrebbe, però, essere a rischio visto che Amazon continua a crescere. Negli ultimi tre mesi, infatti, le azioni del colosso dell’ecommerce sono salite di oltre 10 punti percentuali mentre quelle di Apple hanno avuto un calo del 9%. Il successo di Jeff Bezos e di Amazon si spiega facilmente con l’ottimo stato di salute dell’azienda che continua a mostrare tassi importanti di crescita. Non solo le vendite online vanno molto bene ma crescono anche tutti gli altri servizi che Amazon offre come le sue soluzioni cloud legate ad Amazon Web Services.

Se il trend rimarrà questo, Jeff Bezos potrebbe mettere ulteriore distanza tra se e Bill Gates, rafforzando ulteriormente la sua prima posizione nella prestigiosa classifica di Forbes.

Si evidenzia, infine, che tra le tante attività di successo del fondatore di Amazon c’è anche il Washington Post che ha acquisito nel 2013 per 250 milioni di dollari.