Microsoft Notizie, un nuovo modo di informarsi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il lancio della nuova App Microsoft Notizie che permette alle persone di rimanere sempre informate di tutti i principali eventi di tutto il mondo. Microsoft è presente nel settore delle notizie da oltre 23 anni sin dal 1995 quando fu lanciato MSN. Da allora molte cose sono cambiate ma la missione della casa di Redmond è sempre la stessa e cioè di fare in modo che le persone siano sempre informate nella maniera giusta.

Microsoft Notizie rappresenta l’esatto esempio di come Microsoft punti a voler tenere informate le persone attraverso il web, il telefono e il PC, usando un approccio collaudato da lungo tempo che prevede di curare le notizie attraverso partnership editoriali, redattori umani e l’intelligenza artificiale. La casa di Redmond, infatti, combina notizie curate da oltre 1.000 “editori premium” e 3.000 brand con redattori umani e intelligenza artificiale. Per esempio, l’intelligenza artificiale di Microsoft esegue la scansione di oltre 100.000 contenuti ogni giorno e li elabora per determinarne l’argomento, la popolarità e la freschezza. Microsoft Notizie utilizza oltre 800 redattori in tutto il mondo per curare le migliori storie ogni giorno e presentarle all’interno della nuova app mobile, su MSN.com e altrove.

Tra i brand editoriali che collaborano con Microsoft si ricordano USA Today, The New York Times, FOX News, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Die Welt, El Pa ís, BBC Notizie, Kyodo News e tanti altri ancora.

Gli utenti possono, adesso, sperimentare il meglio di ciò che Microsoft Notizie ha da offrire all’interno della nuova app per iOS ed Android recentemente ridisegnata ed a disposizione di tutti a partire da oggi anche in Italia. Tra le novità, un tema dark, una migliore integrazione con i widget di iOS ed Android, le notifiche per le ultime notizie e tanto altro ancora.