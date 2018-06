Nokia 5.1 Plus, schermo con notch e 6 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

HMD Global dovrebbe annunciare un nuovo smartphone di fascia media con un design simile al Nokia X6. In base alle ultime indiscrezioni, il Nokia 5.1 Plus (forse Nokia X5 in alcuni paesi) avrà infatti un notch nella parte superiore dello schermo e una dotazione hardware leggermente migliore rispetto al Nokia 5.1.

Come si può vedere nel video, il Nokia 5.1 Plus dovrebbe avere un notch e una cornice inferiore più sottile rispetto al Nokia 5.1. Si prevede uno schermo da 5,86 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. La posizione e il layout del modulo fotografico sono identici, ma ci saranno probabilmente due sensori (quello principale da 13 megapixel). Sul retro è presente anche il lettore di impronte digitali. Secondo la documentazione della TENAA, lo smartphone integrerà un processore MediaTek Helio P18, 3/4/6 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibile con schede microSD.

L’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina ha svelato altre specifiche del Nokia 5.1 Plus (o Nokia X5): fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri, radio FM e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, quasi sicuramente in versione stock e quindi aggiornabile rapidamente ad Android P.

Lo smartphone sarà disponibile in tre colori: bianco, nero e blu. Dimensioni e peso sono 149,51×71,98×8 millimetri e 160 grammi. L’annuncio è previsto per fine agosto, probabilmente in occasione dell’IFA 2018 di Berlino.