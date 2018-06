PlayStation Hits, nuova collana di giochi per PS4

Floriana Giambarresi,

Ora che la PS4 è sul mercato da diversi anni, Sony è pronta a introdurre una nuova collana di giochi in vendita a un prezzo conveniente: denominata PlayStation Hits, raccoglie una selezione di alcuni dei migliori titoli per la console, disponibili a breve a 19,99 euro.

Come fatto con i giochi Platinum dell’era PS1, PS2 e PS3, Sony sta così lanciando una linea equivalente per PS4. I titoli della collana saranno disponibili per l’acquisto online attraverso il PlayStation Store, ma anche fisicamente tramite alcuni rivenditori selezionati.

Chi non ha avuto la possibilità di giocare ad alcuni dei più acclamati giochi per PS4 degli ultimi anni, potrà dunque a breve recuperarli grazie alla nuova offerta. Di seguito la lista dei 20 PlayStation Hits acquistabili al prezzo di 19,99 euro a partire dal 18 luglio:

Bloodborne

Driveclub

inFAMOUS Second Son

Killzone Shadow Fall

The Last of Us Remastered

LittleBigPlanet 3

Ratchet & Clank

Uncharted 4: A Thief’s End

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA Sports UFC 2

Yakuza Zero

Earth Defense 4.1: The Shadow of New Despair

Project CARS

Dragon Ball Xenoverse

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch Dogs

Assassin’s Creed IV Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman Arkham Knight

Middle Earth: Shadow of Mordor

Street Fighter V.

Per i rivenditori, questi titoli di PlayStation Hits saranno in confezione rossa al posto della tradizionale blu. Sul PlayStation Store, i giochi avranno banner rossi che aiuteranno gli utenti a identificarli con una semplice occhiata.