Surface Andromeda potrà telefonare

Filippo Vendrame,

Surface Andromeda è un misterioso dispositivo a cui Microsoft starebbe lavorando e che dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2018. Un prodotto che segnerebbe il ritorno del gigante del software nel settore mobile anche se attraverso un dispositivo completamente inedito. Del Surface Andromeda si sa che dovrebbe essere dotato di un doppio schermo e che dovrebbe apparire come una sorta di agenda digitale sui cui poter interagire utilizzando anche un pennino. Il Surface Andromeda dovrebbe essere anche uno dei primi prodotti di Microsoft a disporre di Windows Core OS, la nuova versione modulare del sistema operativo Windows 10.

Inoltre, questo prodotto dovrebbe disporre della nuova interfaccia CShell pensata per adattarsi con facilità a tutte le grandezze degli schermi. Secondo Windows Central che è riuscita a raccogliere altre informazioni su questo misterioso dispositivo, gli attuali prototipi del Surface Andromeda sarebbero capaci anche di effettuare telefonate. I futuri possessori, dunque, potrebbero essere in grado di fare e ricevere chiamate oltre a poter inviare e ricevere messaggi. Andromeda, però, non è Windows Phone e quindi non ci si deve aspettare che possa essere una soluzione alternativa ai Galaxy S di Samsung o agli iPhone di Apple.

Il Surface Andromeda, conosciuto in passato anche come Surface Phone, sarà un prodotto totalmente diverso rispetto a quelli utilizzati oggi dagli utenti. Sarà sempre connesso e sicuramente sarà pensato per la produttività più che per l’intrattenimento.

Sicuramente, il Surface Andromeda andrà ad aprire una nuova categoria di prodotti, un po’ come fece il Surface che lanciò l’era degli ibridi e dei prodotti 2-in-1. Il lancio, come detto, è atteso per la fine del 2018 e sicuramente per allora si scopriranno molti più dettagli su questo prodotto.

La sensazione, comunque, è che Microsoft abbia in cantiere qualcosa di davvero rivoluzionario.