TIM 7 ExtraGo New, nuova offerta anti Iliad

Filippo Vendrame,

TIM 7 ExtraGo New è una nuova particolare offerta pensata esplicitamente per attirare i clienti di Iliad ed è proposta a tutti coloro che intendono effettuare la portabilità. Oltre che per i clienti Iliad, TIM 7 ExtraGo New è valida anche per i clienti degli operatori virtuali PosteMobile, FastWeb, LycaMobile, Digi Italy, ERG Mobile e 1 Mobile. La richiesta di portabilità con l’attivazione di questa particolare offerta può essere effettuata direttamente online attraverso il servizio “Passa a Tim con Operatore“.

Nello specifico, TIM 7 ExtraGo New prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e 20GB di traffico Internet. Il tutto ad un costo di 7 euro al mese. Previsto un costo di attivazione pari a 9 euro più 25 euro per l’acquisto della nuova SIM che include già 20 euro di traffico. Se l’offerta dovesse essere attivata presso un negozio TIM che offre questa particolare promozione, il costo di attivazione sale a 12 euro. Previsto un ulteriore addebito di 20 euro se la SIM acquistata non rimarrà attiva per almeno 24 mesi. L’addebito dell’offerta si intende su credito residuo.

Chi avesse provveduto ad attivare la vecchia offerta TIM 7 ExtraGo New che scadeva il 18 giugno, riceverà una rimodulazione positiva. Nello specifico, i clienti riceveranno un incremento da 1000 minuti mensili di chiamate verso tutti a minuti illimitati a partire dal primo rinnovo. Il tutto senza aumenti di costi.

Trattasi di un’offerta interessante pensata espressamente per attirare i basso spendenti che cercano una tariffa equilibrata sia per chiamare che per navigare sul web.

Maggiori informazioni direttamente all’interno dei negozi ufficiali di TIM.