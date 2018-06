Vodafone, hotspot gratuito per tutti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha ufficialmente annunciato che l’opzione hotspot è da oggi inclusa e gratuita per tutti i clienti mobile ricaricabile ed abbonamento. Questo significa che tutti i clienti dell’operatore potranno utilizzare il loro smartphone o tablet pc per condividere la loro connessione dati con altri dispositivi. Vodafone, alla fine, ha accettato quanto deciso da AGCOM che aveva all’inizio dell’anno diffidato l’operatore di continuare a fare pagare i suoi clienti l’utilizzo del loro smartphone come hotspot. Successivamente, Vodafone aveva iniziato ad inserire l’opzione hotspot in alcuni piani ma adesso, tutti i clienti potranno approfittarne senza rischiare di incorrere in costi aggiuntivi.

Per sfruttare questa opportunità, i clienti Vodafone non dovranno assolutamente mettere mano alla configurazione del loro dispositivo. Sebbene le SIM Vodafone vadano a configurare due APN differenti, uno per la navigazione da smartphone ed uno per la funzione hotspot, adesso, anche attraverso l’APN web.omnitel.it il traffico generato andrà ad erodere il proprio pacchetto dati senza generare costi aggiuntivi. Per gli utenti Vodafone trattasi di una notizia molto positiva che consentirà loro di utilizzare il loro piano tariffario come meglio credono senza limitazioni, vincoli e costi aggiuntivi.

Dal 20 giugno 2018 l’utilizzo dello smartphone in modalità hotspot è gratuito per tutti i clienti mobili, ricaricabile e abbonamento. A partire da questa data, pertanto, i Giga inclusi nelle offerte potranno essere utilizzati anche su apn web.omnitel.it.

Utilizzare il proprio smartphone come hotspot wireless è molto facile. La procedura dipende dal tipo di smartphone utilizzato, Android o iOS, ma in tutti i casi i passi da seguire sono molto semplici e permetteranno di trasformare il proprio smartphone in un modem wireless per offrire connettività dati ad altri dispositivi anche in assenza delle canoniche connessioni di rete fissa.

Maggiori informazioni sul sito di Vodafone.