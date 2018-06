Xiaomi Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro, annuncio 25 giugno

Luca Colantuoni,

In attesa del Mi Max 3, il cui annuncio è previsto per il mese di luglio, i fan di Xiaomi potranno ammirare tra qualche giorno due nuovi dispositivi. Il tablet Mi Pad 4 e lo smartphone Redmi 6 Pro verranno presentati in Cina il 25 giugno. Non è noto al momento se arriveranno anche in Italia.

Xiaomi ha confermato sul social network Weibo che il successore del Mi Pad 3 avrà uno schermo da 8 pollici, probabilmente con risoluzione full HD+ e rapporto di aspetto 18:9. Le altre specifiche sono frutto di indiscrezioni: processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e GPS, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh.

L’immagine condivisa da Xiaomi e relativa all’annuncio del Redmi 6 Pro contiene invece più indizi sulla dotazione hardware. Lo schermo (forse con diagonale di 5,84 pollici) avrà un rapporto di aspetto 19:9, quindi si prevede un notch nella parte superiore. Non mancheranno le funzionalità IA per la doppia fotocamera posteriore (probabilmente con sensori da 12 e 5 megapixel). Confermati inoltre il processore octa core Snapdragon 625 e la batteria da 4.000 mAh. Altre possibili specifiche sono 2/3/4 GB di RAM, 16/32/64 GB di storage, slot microSD, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, lettore di impronte digitali e sensore ad infrarossi.

Se entrambi i dispositivi verrà sicuramente installato Android 8.1 Oreo con la nuova interfaccia MIUI 10. Per conoscere i prezzi bisogna attendere fino a lunedì.