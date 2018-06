Yahoo Mail, nuova web app e versione Android Go

Luca Colantuoni,

L’azienda californiana, sussidiaria di Oath (controllata da Verizon), ha annunciato un importante aggiornamento per il suo servizio di posta elettronica. Yahoo Mail offre ora un’esperienza d’uso migliore mediante il browser mobile, grazie all’interfaccia più simile a quella della versione completa. Gli utenti con smartphone di fascia bassa potranno invece utilizzare la nuova app Yahoo Mail Go per Android Go.

Yahoo Mail viene usata da circa 230 milioni di utenti al mese, solo due milioni in più rispetto al 2017. L’azienda cerca quindi di incrementare il numero con la versione web, indirizzata soprattutto agli utenti che non vogliono installare un’altra app sullo smartphone. Dopo aver effettuato l’accesso all’indirizzo mail.yahoo.com si noteranno diverse novità. La prima è quella che permette di eseguire azioni tramite gesture. Uno swipe verso destra contrassegna il messaggio come letto, mentre uno swipe verso sinistra cancella l’email.

È stata inoltre aggiunta un’opzione per personalizzare la casella di posta con i temi e potenziata la barra laterale (a sinistra) con la possibilità di organizzare i messaggi in cartelle. Grazie ai suggerimenti automatici, Yahoo Mail mostrerà subito il nome del contatto più utilizzato. La inbox ha infine uno scrolling infinito e le azioni principali sono facilmente accessibili nella toolbar.

Yahoo Mail Go è invece la versione ottimizzata per gli smartphone con Android Go, in quanto occupa solo 10 MB di storage e 50 MB di RAM. Le funzionalità sono le stesse della versione standard.