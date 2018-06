Fujifilm Professional Service per i professionisti

Cristiano Ghidotti,

Al fine di offrire un servizio post-vendita ancora più attento e adatto a soddisfare le esigenze di chi fa della fotografia il proprio lavoro, Fujifilm lancia il suo Professional Service in Italia. L’obiettivo è quello di fornire ai professionisti un supporto adeguato, così da aiutarli a far fronte a qualsiasi problematica che si verifica in seguito all’acquisto.

È un programma di assistenza e manutenzione strutturato in modo tale da ridurre al minimo gli onerosi fermi macchina che possono andare a impattare negativamente sull’attività. Si concretizza nella possibilità di disporre di una fotocamera e/o di un’ottica in sostituzione temporanea durante la fase di riparazione, un’indirizzo email sempre attivo e dedicato alla gestione del processo di assistenza, due controlli gratuiti dei quali usufruire durante l’anno e uno sconto pari al 15% per gli interventi che ricadono al di fuori del periodo di garanzia.

Per potervi accedere è necessario essere residenti in Italia e aver acquistato nell’arco degli ultimi 24 mesi almeno un corpo macchina e un’obiettivo della serie X oppure essere possessori di un corpo GFX e un’ottica GF (in questo caso anche non professionisti) acquistati presso un rivenditore Authorised Specialist. Ovviamente, considerata la natura dell’iniziativa, bisogna dimostrare di essere fotografi professionisti mediante visura camerale o partita IVA.

Il processo da portare a termine per l’iscrizione è piuttosto semplice e richiede poco tempo: bisogna anzitutto creare un profilo utente sul portale Fujifilm Connect dove andrà registrata la garanzia dei prodotti, dopodiché validare i requisiti necessari per l’accesso al programma all’interno della sezione FPS. Si riceverà così il codice da utilizzare in caso di assistenza, sia per i problemi riguardanti l’attrezzatura sia per i controlli gratuiti da effettuare durante l’anno. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata.