Motorola One Power, display 19:9 con notch

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul Motorola One Power, lo smartphone che dovrebbe prendere il posto del Moto X5 (cancellato). Sono apparse ora online alcune immagini reali del dispositivo che confermano la presenza del notch nella parte superiore dello schermo, come mostrato nel press render di fine maggio.

Anche se lo smartphone nelle foto è un prototipo non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il design. A differenza del Moto X4 verrà utilizzato l’alluminio per il telaio, in modo da ridurre i costi produttivi e il prezzo finale. All’interno della “tacca” si notano la fotocamera frontale, i sensori di luminosità/prossimità e l’auricolare. Sul lato sinistro c’è lo slot per microSD e SIM, mentre sul lato destro si trovano i pulsanti per volume e accensione. Il lettore di impronte digitali è sul retro (sotto il logo M).

Lungo il bordo inferiore si vedono infine i fori per i due altoparlanti e la porta USB Type-C. Non è possibile confermare la presenza del jack audio da 3,5 millimetri. Per la doppia fotocamera posteriore (nell’angolo superiore sinistro) sono previsti sensori da 16 e 5 megapixel, mentre quella frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: schermo 19:9 di almeno 6 pollici, processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash e batteria da 3.780 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo in versione stock, essendo uno smartphone Android One. L’annuncio è previsto tra fine luglio e inizio agosto.