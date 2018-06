The Witcher Enhanced Edition gratis su PC via GOG

Floriana Giambarresi,

The Witcher Enhanced Edition è ora disponibile per il download gratis su PC grazie a un’iniziativa della piattaforma GOG, imperdibile per chi non ha ancora avuto modo di giocare al titolo che ha dato il via alla famosa serie di Geralt di Rivia.

Per ottenere gratuitamente The Witcher Enhanced Edition per PC è condizione necessaria installare Gwent, il gioco di carte free-to-play ispirato a The Witcher 3 e successivamente iscriversi alla newsletter di GOG, dalla quale ci si potrà tuttavia cancellare in qualsiasi momento. Così facendo si otterrà senza alcun costo il Gwent Launcher, la carta KEG e un codice per scaricare gratis una delle migliori action adventure degli ultimi anni, lanciata sul mercato nel 2007.

Ai tempi dell’uscita, nella recensione di The Witcher GameSpor aveva esaltato il titolo per una «storia memorabile, un combattimento coinvolgente, personaggi affascinanti. The Witcher non è un classico gioco di ruolo. […] Fornisce un punto di riferimento per i futuri sviluppatori che stanno cercando di risollevare i loro giochi».

Sino al 23 giugno sono inoltre disponibili su GOG diverse offerte su alcuni imperdibili titoli tra cui The Witcher 3 The Witness, FireWatch, Darksiders, Grim Fandango Remastered e altri ancora.