Xiaomi Mi 8 in Italia da agosto?

Luca Colantuoni

Il produttore cinese è arrivato nel nostro paese con l’apertura del primo store ad Arese (il secondo dovrebbe essere inaugurato a Novate Milanese a fine giugno). Gli utenti italiani attendono quindi il lancio del Mi 8 che dovrebbe avvenire nel mese di agosto. Purtroppo la bellissima versione Explorer Edition con cover posteriore trasparente rimarrà un esclusiva per la Cina (almeno in via ufficiale).

Il nuovo top di gamma è stato presentato a fine maggio. Il Mi 8 ha avuto un’accoglienza molto positiva da parte dei fan, come dimostra il successo della prima “flash sale” organizzata il 5 giugno: solo 37 secondi per vendere tutte le unità disponibili. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone potrà essere acquistato in Italia tra meno di due mesi. Trova quindi conferma l’ipotesi che circolava da qualche settimana e testimoniata da un’immagine apparsa su Reddit. È difficile prevedere il prezzo, considerata la diversa tassazione in vigore nei vari paesi, ma sicuramente la somma necessaria all’acquisto della versione base sarà inferiore ai 500 euro.

Il Mi 8 possiede un frame in alluminio aeronautico e una cover in vetro. Lo schermo AMOLED da 6,21 pollici ha un notch nella parte superiore e una risoluzione full HD+ (2248×0180 pixel). La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 20 megapixel e può essere utilizzata per il riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Galileo, NFC e LTE con supporto dual SIM. Il Mi 8 è il primo smartphone al mondo con GPS dual-frequency. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 4+ tramite porta USB Type-C. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo, personalizzato con l’interfaccia MIUI 9.