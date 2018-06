La nuova gamma Predator di Acer per il gaming

Cristiano Ghidotti,

Primo contatto con i nuovi dispositivi Acer presentati il mese scorso a New York in occasione dell’evento next@acer. Li abbiamo visti e toccati con mano in un incontro andato in scena ieri presso lo spazio Aero Gravity di Pero (Milano), dove i più temerari si sono lanciati in una sessione di volo.

Grande attenzione è stata riservata ai prodotti dedicati al gaming, con la linea Predator a farla da padrone. Presente il modello Helios 500 con i suoi processori Intel Core di ottava generazione e scheda video GeForce pronta per l’overclock, per chi non accetta compromessi in termini di performance e resa visiva durante l’esecuzione dei titoli più complessi, con un display da 17,3 pollici che arriva al formato Ultra HD. Ad affiancarlo un’edizione speciale con telaio completamente bianco del Helios 300 che si spinge fino a 32 GB di RAM e integra una GTX con 6 GB di VRAM DDR5 dedicata.

Galleria di immagini: Acer Predator Helios 500, immagini del notebook

Spazio anche alle soluzioni desktop per i giocatori con Predator Orion 5000 e Predator Orion 3000, entrambi con CPU Intel Core i7 di ottava generazione e schede video GTX 1080: il 5000 ne affianca ben due sfruttando al tecnologia di raffreddamento a compartimenti IceTunnel 2.0. Un’enorme potenza di calcolo che si traduce in immagini in movimento definite e in alta risoluzione, da visualizzare al meglio su uno dei monitor della serie Z: abbiamo visto il Predator Z301 con pannello Full HD curvo da 29,5 pollici e il Predator Z1 anch’esso FHD curvo da 27 pollici con tecnologia Eye Tracking.

Completano la gamma i prodotti a marchio Nitro. Più nel dettaglio, il PC desktop Nitro 50 (disponibile da agosto, prezzi a partire da 1.399 euro) con dimensioni compatte che affianca processori Intel Core di ottava generazione a una scheda GTX 1060 e il notebook Nitro 5 (già sul mercato, a partire da 999 euro) con schermo da 15,6 pollici per chi non vuol rinunciare a una resa perfetta dei propri titoli preferiti anche in mobilità.