PS4, Xbox One e Nintendo Switch rompono ogni record

Floriana Giambarresi,

PlayStation 4 è stata la console più venduta a maggio negli Stati Uniti, secondo quanto affermato da NPD Group, mentre State of Decay ha conquistato il primo posto nelle vendite dei software, battendo le esclusive PS4 God of War e Detroit: Become Human. Le vendite degli hardware e dei giochi stanno comunque infrangendo ogni record per tutti e tre i protagonisti del mercato: Sony, Microsoft e Nintendo.

Gli ultimi dati del mese di maggio 2018 vedono ancora una volta la PS4 come la piattaforma hardware del settore console più venduta. Come successo sin dal lancio, il dispositivo prodotto da Sony ha ancora una volta battuto la concorrenza, ma in ogni caso tutte e tre le compagnie produttrici di hardware stanno ottenendo risultati notevoli. Come spiegato dall’analista di NPD Mat Piscatella, «Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Nintendo Switch hanno raggiunto tutti i massimi storici delle vendite per il mese di maggio. I massimi precedenti erano stati raggiunti a maggio 2016 per PlayStation 4, a maggio 2015 per Xbox One e maggio 2017 per Switch»

Grazie alle diverse offerte e a tantissimi giochi esclusivi come God of War, Detroit: Become Human e molti altri, la PS4 continua dunque a essere la console più popolare in termini di vendite e unità vendute. I titoli più venduti nel mese di maggio sono invece i seguenti:

State of Decay 2

God of War 2018

Detroit: Become Human

Far Cry 5

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Grand Theft Auto V

Hyrule Warriors Definitive Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mario Kart 8 Deluxe

NBA 2K18.

Com’è possibile notare, ad anni dal suo debutto sul mercato, GTA 5 continua incredibilmente a restare nella top 10 dei giochi più venduti durante ogni mese. In occasione dell’ultima call con gli azionisti, Take-Two Interactive ha rivelato che Grand Theft Auto 5 ha venduto finora ben 95 milioni di copie.