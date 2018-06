Samsung Galaxy Note 9, design e specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung dovrebbe annunciare il nuovo modello della serie all’inizio di agosto. Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul design e sulle specifiche del Galaxy Note 9. È possibile quindi fare un riepilogo di quanto trapelato finora, evidenziando le eventuali differenze rispetto all’attuale Galaxy Note 8.

Il Galaxy Note 9 avrà sicuramente un telaio in alluminio e vetro. Non si prevedono grandi cambiamenti estetici per la parte frontale, ma solo cornici con spessore leggermente inferiori. Sicuramente non sarà presente il notch nella parte superiore dello schermo Super AMOLED (Infinity Display) con diagonale di 6,4 pollici e risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel). La novità principale sarà probabilmente la posizione del lettore di impronte digitali, spostato sotto la doppia fotocamera posteriore, come nel Galaxy S9. Per il sensore in-display si dovrà attendere il Galaxy S10.

Per la dual camera si prevedono sensori da 12 megapixel, uno dei quali abbinato ad un obiettivo con apertura variabile (f.1.5-2.4), come nel Galaxy S9+. La fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. Il Galaxy Note 9 integrerà sicuramente i processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, almeno 6 GB di RAM (forse 8 GB solo in alcuni paesi) e 64/128/256 GB di storage, espandibile con schede microSD. Altre possibili specifiche sono le seguenti: batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless, jack audio da 3,5 millimetri, scanner dell’iride, cardiofrequenzimetro, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE.

Non mancherà ovviamente la stilo S Pen, accessorio distintivo della serie. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience. Per quanto riguarda il prezzo si prevede un leggero ritocco verso l’alto (circa 20-30 euro). L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di settembre.