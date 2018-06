Samsung annuncerà uno smartphone Android Go?

Luca Colantuoni,

Samsung ha sempre utilizzato una versione personalizzata del sistema operativo Google per i suoi dispositivi. Sembra però che il produttore coreano abbia pianificato il lancio del primo smartphone con Android Go, del quale sarebbero stati avviati test in molti mercati di Europa, Asia e America Latina. Tra i paesi interessanti c’è anche l’Italia.

I primi indizi sull’esistenza dello smartphone risalgono all’inizio di maggio. Nel database di Geekbench era stato scoperto un dispositivi con nome in codice SM-J260G che potrebbe essere il Galaxy J2 Core. I test sarebbero stati avviati in alcuni paesi asiatici (India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Cambogia, Thailandia, Singapore, Vietnam e Malaysia). Nelle ultime ore sono emersi altri due modelli: SM-J260F e SM-J260M. Le uniche differenze dovrebbero essere le bande (frequenze) mobile supportate.

Il modello SM-J260F è stato testato in vari paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Ucraina, Francia e Polonia, mentre i test per il modello SM-J260M sono stati eseguiti in alcuni paesi sudamericani, tra cui Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Perù e Paraguay. La dotazione hardware sarà ovviamente di fascia bassa: processore quad core, 1 GB di RAM e 8 o 16 GB di storage.

La caratteristica più importante è Android Go, versione ottimizzata di Android 8.1 Oreo per smartphone economici. Samsung avrebbe quindi eliminato le sue app proprietarie, molte delle quali doppioni di quelle offerte da Google, e forse la sua interfaccia personalizzata.