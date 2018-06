Steam, al via i saldi estivi

Filippo Vendrame,

Steam ha dato il via agli attesissimi saldi estivi. Trattasi di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno da parte dei videogiocatori che avranno la possibilità di rinnovare il loro parco giochi risparmiando molti soldi. Sino al 5 luglio, dunque, la piattaforma digitale di Valve mette in saldo migliaia di titoli diversi con sconti che in alcuni casi possono arrivare anche al 90%.

I saldi estivi non riguardano solamente i vecchi giochi ma anche i più recenti ed i più gettonati del momento. Per gli appassionati di gaming, dunque, il suggerimento è quello di scorrere con attenzione il catalogo dei saldi estivi della piattaforma digitale Valve per non perdere nessuna occasione di riuscire a mettere le mani sul gioco desiderato risparmiando cifre importanti. Tra i titoli in saldo su Steam si ricordano per esempio: Transport Fever a 15,99 euro, Grim Dawn a 7,49 euro, Assetto Corsa a 9,99 euro, WRC 7 a 15,99 euro, Squad a 22,19 euro e Fallout 4 a 14,99 euro. Steam ha messo in promozione anche i titoli VR, quelli espressamente sviluppati per essere utilizzati con i visori per la realtà virtuale.

Non solo giochi in saldo, perché la piattaforma digitale di Valve Offre il bundle con i suoi Steam Controller e Link a 37,61 euro. Il solo Steam Link è offerto a 2,75 euro ed il solo Steam Controller a 36,84 euro.

Sino al 5 luglio, dunque, i giocatori potranno disporre davvero di tantissime offerte speciali che permetteranno di fare il pieno di tutti i titoli più in vista del momento senza spendere cifre esagerate.