Windows 10: nuovi update per 1709, 1703 e 1607

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti cumulativi per le “vecchie” declinazioni di Windows 10. Nello specifico, il gigante del software ha rilasciato nuovi update per Fall Creators Update (1709), Creators Update (1703) e per Anniversary Update (1607). I change log di questi nuovi aggiornamenti cumulativi sono davvero molto ampi, segno che la casa di Redmond ha voluto risolvere rapidamente diverse problematiche emerse all’interno di queste declinazioni del suo sistema operativo di punta. Gli interessati possono recarsi all’interno del sito di supporto di Windows e leggere i dettagli di tutte le modifiche che questi update introducono.

Ovviamente, trattasi solamente di correttivi e non di nuove funzionalità. Per poter disporre di tutte le ultime funzionalità sviluppate da Microsoft, i possessori di PC con queste declinazioni di Windows 10 possono tranquillamente effettuare l’upgrade a Windows 10 April 2018 Update attraverso il canale di Windows Update. Gli aggiornamenti odierni, identificati dalle sigle KB4284822, KB4284830 e KB4284833, possono essere scaricati sempre attraverso il canale di Windows Update. Al termine del loro download ed installazione, il PC chiederà di effettuare un riavvio per rendere effettive le modifiche.

Trattandosi di aggiornamenti volti a risolvere diverse problematiche, il suggerimento è quello di installarli il prima possibile. Non è strano, comunque, che Microsoft rilasci ampi aggiornamenti cumulativi al di fuori degli appuntamenti canonici del Patch Tuesday. Con Windows 10, infatti, la casa di Redmond utilizza una nuova filosofia di intervento che consiste nel distribuire gli aggiornamenti immediatamente quando pronti senza dover attendere specifiche date e ricorrenze.

Trattasi dell’ennesima dimostrazione di come Microsoft punti a voler offrire ai suoi utenti una piattaforma il più possibile priva di difetti.