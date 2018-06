Amazon Prime Day 2018, al via il 16 luglio?

Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day 2018 dovrebbe svolgersi il prossimo 17 luglio 2018. Le offerte, però, dovrebbero iniziare già il 16 luglio a partire dalle ore 12. L’indiscrezione sulla data ufficiale di uno degli eventi promozionali del gigante dell’ecommerce più attesi dell’anno arriva da Techradar che ha intercettato un banner pubblicitario dell’evento su Amazon UK. Banner probabilmente caricato per errore e poi ritirato rapidamente. Tuttavia, questa “svista” è stata online il tempo sufficiente per essere notata.

Solitamente l’appuntamento dell’Amazon Prime Day viene fissato il secondo martedì del mese di luglio, ma nel 2018, questo periodo è “occupato” dalle semifinali della Coppa del Mondo di Calcio. Competizione calcistica che termina il 15 luglio e questo spiegherebbe il perché Amazon avrebbe deciso di spostare l’Amazon Prime Day al 16 ed al 17 luglio. Inoltre, se quanto scoperto dalla fonte risultasse vero, l’appuntamento 2018 di questa iniziativa promozionale durerebbe ben 36 ore e non 30 con l’anno scorso. Durante questo lungo lasso di tempo, il colosso dell’ecommerce lancerà una serie di promozioni che toccheranno tutte le categorie merceologiche del suo sito.

Si potranno trovare sconti su smartphone, computer, robot per la cucina, console, videogiochi, prodotti per il benessere e tantissimo altro ancora. Inoltre, molto probabilmente, l’Amazon Prime Day sarà anticipato da una serie di offerte che il colosso dell’ecommerce lancerà qualche giorno prima per “ingolosire” i suoi clienti.

Si ricorda, che l’Amazon Prime Day è un’evento promozionale rivolto esclusivamente a tutti gli iscritti al programma Amazon Prime che a fronte di un canone annuo di 36 euro offre diversi vantaggi come le consegne rapide, l’accesso a sconti particolari, la fruizione di Amazon Prime Video, Amazon Prime Music e di molto altro ancora.

I non iscritti potranno, comunque, accedere alle offerte effettuando l’iscrizione ad Amazon Prime in forma gratuita. Il colosso dell’ecommerce, infatti, offre il primo mese di abbonamento gratis con la possibilità di disdire in ogni momento senza penalità.

Come ogni anno, Webnews darà piena copertura dell’evento, mettendo in risalto tutte le migliori offerte speciali.