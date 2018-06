Facebook dirà all’utente il tempo speso sul social

Facebook sta sviluppando uno strumento dal nome Your Time on Facebook che aiuterebbe gli utenti a monitorare il tempo trascorso sulla piattaforma, dimostrando il nuovo impegno della società per il benessere degli utenti.

La funzione, rivelata per la prima volta dallo sviluppatore Jane Manchun Wong (un ingegnere che ha scoperto in anteprima nuove funzionalità in Instagram scavando attraverso il codice) e scoperta sull’app Android del social da TechCrunch, mostrerà la quantità di tempo che gli utenti trascorrono su Facebook ogni giorno, dando agli utenti la possibilità di impostare promemoria dei limiti di tempo giornalieri e modificare le impostazioni di notifica dal sito, così da non essere incentivati ogni volta a controllarlo immediatamente.

Facebook is working on "Your Time on Facebook" which could help users to manage their time spent on Facebook app.

