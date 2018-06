Iliad, il recesso direttamente dall’area personale

Filippo Vendrame,

Iliad aveva presentato la sua offerta tariffaria come trasparente, senza vincoli e senza alcun costo imprevisto. In particolare, il suo CEO Benedetto Levi aveva evidenziato che gli utenti avrebbero potuto rescindere il contratto in ogni momento, anche passando ad un altro operatore, senza incorrere in penalità. Per chi intende disdire il legame con l’operatore, adesso può farlo direttamente dall’Area Personale.

Accedendo, infatti, con le proprie credenziali d’accesso all’Area Personale direttamente sul sito di Iliad, tutto quello che bisognerà fare è recarsi nella sezione “La mia offerta“, e poi cliccare su “Gestione di contratto“. All’interno di questa sezione, i clienti dell’operatore potranno disdire direttamente la loro utenza senza alcun costo e con un paio di semplici passaggi da espletarsi direttamente online. I clienti dell’operatore potranno anche scegliere la forma di rimborso, cioè se ricevere il credito residuo attraverso un bonifico sul conto corrente, oppure su di un’altra SIM di Iliad.

Sicuramente, trattasi di una possibilità molto interessante che mette in luce come l’operatore voglia offrire ai suoi clienti il pieno controllo della loro utenza, dando loro la possibilità di poter recedere in ogni momento senza spiegazioni o complicate procedure che prevedono l’invio delle classiche raccomandate con ricevuta di ritorno.

Va evidenziato che questa procedura online prevede la perdita del numero di telefono abbinato alla SIM. Dunque, il recesso va fatto solamente quando si vuole interrompere il rapporto con Iliad cancellando la SIM in proprio possesso. Per mantenere il proprio numero è necessario effettuare la portabilità verso un altro operatore. In questo caso non sarà necessario effettuare alcuna disdetta.