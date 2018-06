Mappe Apple: arriva la funzione Trasporti a Roma

Marco Grigis,

Giunge un’interessante novità per tutti gli utenti Apple, soprattutto per l”universo mobile di iOS. Il gruppo di Cupertino, infatti, ha annunciato l’arrivo anche in Italia della funzione Trasporti, inclusa nell’applicazione Mappe, con l’inaugurazione del servizio nella sua prima città tricolore: Roma. Da oggi, gli appassionati di viabilità potranno ottenere rapidamente informazioni aggiuntive sui loro percorsi, per rendere il viaggio più veloce e meno stressante.

L’applicazione Mappe, inclusa in iOS ormai da diversi anni, permette di visualizzare con facilità strade e percorsi, impostando in modo semplice il proprio tragitto di viaggio e avviando, quando necessario, anche utili servizi di navigazione. Da qualche tempo, soprattutto negli Stati Uniti, il gruppo di Cupertino ha introdotto la vista Trasporti: si tratta di una modalità che permette, direttamente a schermo, di approfittare di alcune informazioni aggiuntive sulla viabilità.

Trasporti permette infatti di ricavare tutti i dettagli per gli spostamenti a piedi, in metro, in autobus, in treno o in traghetto e, come facile intuire, è costruita attorno alle caratteristiche specifiche della città in cui ci si trova. È inoltre possibile pianificare gli spostamenti, controllare gli orari e, naturalmente, avvalersi di Siri per fare domande specifiche sul proprio itinerario. Ovviamente, è anche possibile salvare i propri tragitti o le linee favorite, aggiungendole fra i preferiti affinché il sistema possa visualizzare aggiornamenti o promemoria.

Così come già anticipato, la vista Trasporti oggi sbarca nella città di Roma, rendendo molto più comodi gli spostamenti all’interno della Capitale, con qualsiasi mezzo di trasporto. Il servizio incorpora infatti tutti i percorsi della metropolitana, i bus, i tram e anche la linea del Leonardo Express in direzione di Fiumicino. Un’importante novità, quindi, per gli abitanti della Città Eterna, mentre nelle prossime settimane dovrebbero essere avviati i lavori per estendere la funzionalità anche in altre località dello Stivale. Non resta che attendere, di conseguenza, l’espansione delle mappe targate mela morsicata.