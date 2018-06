MediaWorld, due Google Home Mini a 79 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo primo luglio. Un volantino al cui interno le persone potranno trovare moltissimi prodotti dal respiro tech acquistabili anche in comode rate mensili a tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il nuovo ASUS Zenfone 5 a 399 euro, il Samsung Galaxy A6 a 309 euro, il Huawei Mate 10 Lite a 279 euro, il Wiko View 2 Pro a 299 euro ed il sempre ottimo iPhone 7 32GB a 569 euro.

Tra i tablet pc, invece, si segnala l’iPad 2018 32GB 4G LTE a 449 euro. Non mancano anche tante proposte per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare il computer e di acquistare un notebook Windows 10. Per esempio, nel volantino di MediaWorld spicca il Surface Book 2 modello base con display da 13,5 pollici, processore Intel Core i5 di settima generazione, 8GB di RAM e 128GB di SSD a 1299 euro. Gli appassionati di gaming potranno puntare, invece, sulla console Nintendo Switch con il kit Nintendo Labo a 359 euro. Chi ama la fotografia e sta cercando una reflex per immortalare i momenti più belli dell’estate, potrà puntare sul modello Canon EOS 2000D al prezzo di 499 euro.

Promozione interessante sul Google Home Mini. Acquistandone due si porteranno a casa a soli 79,99 euro. Presente anche un nutrito elenco di televisori di nuova generazione, per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello PHILIPS 55PUS6162/12 con display da 55 pollici 4K è proposto al prezzo di 499 euro.

All’interno del volantino di MediaWorld, largo anche a tanti gadget ed accessori di tutti i tipi. Per esempio, tra i droni si evidenzia il modello DJI Mavic Air Combo al prezzo di 1049 euro.