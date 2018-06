Microsoft Edge per iOS e Android con Adblock Plus

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di inserire il noto Adblock Plus direttamente all’interno dei suoi browser Edge per iOS ed Android. La casa di Redmond ha iniziato a rilasciare questa integrazione all’interno di Edge per Android per gli utenti del programma beta. Per quanto riguarda iOS, invece, l’integrazione è disponibile all’interno del programma di test di iOS. Adblock Plus arriverà per tutti gli utenti regolari del browser Edge per iOS ed Android in tempi brevi, non appena saranno state fatte le ultime verifiche.

Adblock Plus può essere abilitato direttamente nelle impostazioni di Microsoft Edge e non richiede un componente aggiuntivo separato da installare per poter funzionare. In altri termini non ci sarà nessuna estensione da installare come, invece, accade per il browser Edge per Windows 10. Questa integrazione è significativa non solamente perché il gigante del software potrà offrire un più alto livello di sicurezza durante la navigazione per i suoi utenti ma anche perché la società ha stretto un accordo direttamente con Adblock Plus per sviluppare questa funzionalità direttamente nel suo browser. Microsoft non è l’unica tra le grandi società di Internet ad offrire un sistema simile. Google aveva svelato in precedenza il proprio sistema di blocco degli annunci in Chrome per Android che, però, non è così aggressivo come Adblock Plus e la maggior parte degli annunci non sono, in realtà, bloccati nella maggior parte dei siti.

Il browser Firefox per Android di Mozilla include un sistema di blocco degli annunci, ma è attivo solo durante una sessione di navigazione in modalità in incognito. Invece, gli utenti Android in possesso di un Samsung Galaxy possono installare l’estensione Adblock per bloccare gli annunci direttamente nel browser nativo dello smartphone.

Microsoft Edge per Android ha raggiunto le 5 milioni di installazioni sul Google Play Store, quindi ha ancora molta strada da fare per raggiungere le 100 milioni di installazioni di Firefox o il miliardo di installazioni del browser Chrome, tuttavia Microsoft sta lavorando duramente per renderlo sempre più completo ed affidabile. Non è chiaro, invece, quanto sia popolare il browser Edge su iOS.