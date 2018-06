NEOGEO Mini a fine luglio in Giappone

Cristiano Ghidotti,

Annunciato il mese scorso come il nuovo, ennesimo colpo al cuore per gli amanti del retrogaming, il NEOGEO Mini è stato presentato in via ufficiale attraverso la pubblicazione di un filmato visibile in streaming di seguito, con informazioni precise e definitive per quanto riguarda prezzo e disponibilità: arriverà in Giappone il 24 luglio al costo di 11.500 yen (circa 90 euro), mentre per quanto riguarda la distribuzione occidentale bisognerà attendere.

Lo stile è quello di un cabinato, un vero e proprio omaggio alla gloriosa epoca delle sale giochi e dei coin-op, con un joystick e pulsanti fisici. SNK ha deciso di lanciare questa “operazione nostalgia” per celebrare i 40 anni dalla propria fondazione. Saranno inclusi 40 giochi, ovviamente tutti nella loro versione originale: l’elenco completo non è ancora stato svelato, ma fra i titoli presenti figurano classici che hanno segnato la storia videoludica come i picchiaduro della serie The King of Fighters (dal ’94 al 2003), Samurai Shodown, Fatal Fury, World Heroes Perfect, The Last Blade, King of the Monsters, gli indimenticabili Metal Slug (dall’1 al 3), Blazing Star, Top Player’s Golf, il calcio arcade di Super Sidekicks e altro ancora.

Sarà possibile eseguire i titoli sul display da 3,5 pollici incluso oppure sfruttare l’uscita video HDMI per la connessione a un televisore. Non mancheranno poi porte aggiuntive per il collegamento di cuffie, casse o auricolari e per un massimo di due controller esterni. Il piccolo cabinato ha dimensioni pari a 108x135x162 mm, con un peso che si attesta a 390 grammi. SNK offrirà anche accessori acquistabili separatamente come i NEOGEO mini PAD nelle colorazioni bianco e nero (a 2.778 yen cadauno, circa 22 euro), una collezione di Character Stick da incollare sulla parte alta del cabinato, uno screen protector e un cavo mini-HDMI da due metri.