Qualcomm Snapdragon 1000 per nuovi PC Windows 10

Floriana Giambarresi,

Negli ultimi mesi Qualcomm ha spinto nel mercato dei processori per PC collaborando con Microsoft sul programma Always Connected. A quanto pare ora sta fabbricando un nuovo chip chiamato Qualcomm Snapdragon 1000, creato appositamente per incrementare le performance di computer desktop e laptop in arrivo con cuore Windows 10, ma non solo.

Il blog tedesco WinFuture.de ha raccolto informazioni che suggeriscono che lo Snapdragon 1000 competerà con i processori Intel di fascia bassa della serie Y e U. Dovrebbe utilizzare la nuova architettura Cortex-A76 di ARM per aumentare velocità ed efficienza, avrebbe un design relativamente grande rispetto alla maggior parte dei design ARM (20 mm x 15 mm) integrati sui PC e consumerebbe 12 W, soluzione interessante per un processore anche mobile. Sarebbe inoltre realizzato da TSMC con processo produttivo a 7 nanometri (nm).

D’appeal anche le vociferate le specifiche tecniche del Qualcomm Snapdragon 1000. Includerebbe infatti il supporto a 16 GB di RAM LPDDR4X e a due unità di memoria flash UFS da 128 GB, nonché all’LTE gigabit e al Wi-Fi 802.11ad, rappresentando così una piattaforma concreta per computer con cuore Windows.

Nome in codice SDM1000, non è ancora noto quando l’azienda produttrice potrebbe rivelare il chip al pubblico ma quanto riportato dai rumor offrirebbe uno sviluppo interessante per il mercato dei PC: progettando un SoC da zero per PC, Qualcomm potrebbe non solo offrire prestazioni migliori e una maggiore durata della batteria, ma anche sfidare Intel nel momento in cui gli utenti si aspettano una maggiore portabilità ed efficienza dai propri dispositivi mobili.