Smartphone Android Go di Samsung, le specifiche

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul primo smartphone Samsung con Android 8.1 Oreo (Go Edition). Le tracce del Galaxy J2 Core (nome previsto) sono state scoperte in diversi paesi europei, asiatici e sudamericani. Sono ora apparse online le principali specifiche del modello SM-J260F, ovvero quello che dovrebbe arrivare anche in Italia.

Essendo uno smartphone di fascia bassa, gli utenti non possono certo sperare in caratteristiche evolute, ma potranno sfruttare al meglio la limitata dotazione hardware, grazie alla versione ottimizzata del sistema operativo Google. Il Galaxy J2 Core dovrebbe tuttavia avere uno schermo Super AMOLED, solitamente presente in prodotti più costosi. Secondo quanto trapelato online, la diagonale sarà 5 pollici. La dotazione hardware comprenderà inoltre un processore quad core Exynos 7570, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 8 megapixel, mentre quella frontale avrà una risoluzione di 5 megapixel. Per la batteria si prevede invece una capacità di 2.600 mAh. Gli altri modelli (SM-J260G e SM-J260M) dovrebbero avere le stesse specifiche. L’unica differenza sarà probabilmente il modulo LTE che supporta le frequenze delle reti in funzione nei paesi in cui verranno distribuiti.

La peculiarità dello smartphone è ovviamente Android Go. Samsung eliminerà dunque le sue app proprietarie e (si spera) anche l’interfaccia personalizzata. Ciò permetterà di avere più spazio per le app, più RAM e aggiornamenti più rapidi.