Xbox One: mouse e tastiere realizzate da Razer?

Filippo Vendrame,

Non è un mistero che Microsoft sia al lavoro da tempo sul supporto a mouse e tastiere per le sue console Xbox One. Il supporto a tale periferiche, infatti, potrebbe aprire le console ad una gamma molto più ampia di giochi visto che alcuni titoli storici non funzionano con il controller e sono oggi disponibili solamente all’interno dei computer. All’inizio dell’anno, Microsoft aveva accennato agli sviluppatori dei suoi piani per il supporto alle tastiere ed ai mouse su Xbox One ma adesso, grazie a Windows Central, sono emersi nuovi particolari molto interessanti.

Secondo la fonte, infatti, il supporto a mouse e tastiere doveva arrivare all’interno dell’aggiornamento del kit di sviluppo della console di aprile. La fonte riporta anche che il gigante del software aveva realizzato anche una tastiera ed un mouse per Xbox One in collaborazione con il produttore Razer. La documentazione finita nelle mani di Windows Central metterebbe anche in risalto le linee guide per gli sviluppatori su come utilizzare queste periferiche all’interno dei loro giochi. Per esempio, mouse e tastiere non potrebbero essere utilizzati come unici sistemi di controllo per i giochi. Queste periferiche, dunque, affiancherebbero il controller standard come alternativa.

I documenti mettono in risalto il suggerimento dato a Microsoft agli sviluppatori di valutare eventuali regole per il matchmaking nei giochi in multiplayer. In buona sostanza, gli sviluppatori dovrebbero valutare l’utilizzo del mouse e delle tastiere all’interno dei giochi multigiocatore per verificarne gli eventuali vantaggi e fare in modo che eventuali confronti si svolgano solamente tra giocatori che utilizzano le medesime periferiche di gioco. Non è un mistero, infatti, che l’utilizzo di specifici controller di gioco possa avvantaggiare i giocatori all’interno di alcuni titoli.

Microsoft, infine, sottolinea che in futuro saranno sopportati tutti i mouse e tutte le tastiere USB. Secondo la fonte, il lancio del supporto a queste periferiche potrebbe arrivare con l’aggiornamento autunnale della console. Tuttavia, i documenti su cui Windows Central ha messo le mani sono vecchi e molto potrebbe essere cambiato nel frattempo. Ad E3 2018, per esempio, Microsoft non ha fatto alcun accenno al supporto a mouse e tastiere.