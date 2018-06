ASUS ZenBook S ora disponibile in Italia

Floriana Giambarresi,

Insignito dei riconoscimenti Best Choice of the Year Award, Golden Award e Computex d&i Award durante il Computex 2018, il nuovo ASUS ZenBook S è da ora disponibile sul mercato italiano a un prezzo consigliato di 1799 euro, in una confezione che include l’ASUS Mini Dock e una custodia sleeve per il notebook.

ASUS ZenBook S (UX391UA) è un notebook Windows 10 da 13,3 pollici, progettato per essere estremamente resistente grazie a una scocca unibody in metallo, ultra sottile e dal peso di appena 1 chilogrammo, quindi facilmente trasportabile ma con performance al passo con i tempi e una connettività completa.

Disponibile nelle eleganti colorazioni Deep Dive Blue e Burgundy Red, con profili tagliati a diamante di colore Rose Gold e l’iconica finitura a cerchi concentrici sulla cover metallizzata, il laptop adotta la cerniera ErgoLift che inclina automaticamente la tastiera di 5,5 gradi per offrire all’utente il massimo comfort durante la digitazione, ma non solo: lo chassis rialzato migliora, inoltre, la circolazione dell’aria e potenzia la resa audio.

Non solo esteticamente sofisticato ed elegante ma all’interno ha un cuore potente ideale per la produttività, ma anche per l’intrattenimento. Le specifiche tecniche dell’ASUS ZenBook S includono infatti:

CPU: Processore Intel® Core™ i7-8550U

Display: Display lucido 13.3″, 16:9, LED retroilluminato, Full HD (1920 x 1080) [colorazione Burgundy]; Display anti-riflesso 13.3″, 16:9, LED retroilluminato, Full HD (1920 x 1080) [solo colorazione Deep Dive Blue]

Cornice sottile da 5,9 mm, con un rapporto schermo/corpo dell’85%

Spazio colore sRGB 100%

Tecnologia wide-view a 178°

Tecnologia ASUS Eye Care per una riduzione del 30% delle emissioni di luce blu

GPU: Intel UHD 620

Memoria centrale: LPDDR3 a 2133MHz, 16GB

Archiviazione: SSD PCIe 3.0 x4: 512GB

Connettività: Bluetooth 4.2

Fotocamera: Webcam HD

Porte I/O: 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-C (Thunderbolt™ 3); 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C; 1 x jack audio combo

Audio: Altoparlanti stereo di alta qualità (con amplificatore intelligente)

Sistema audio ASUS SonicMaster Premium con certificazione Harman Kardon

Sistema audio ASUS SonicMaster Premium con certificazione Harman Kardon Batteria: Polimeri di litio 50Wh.

ZenBook S è stato studiato per garantire la massima efficienza e rapidità di esecuzione, per una buona durata: la batteria infatti ha un’autonomia fino a 13,5 ore per singola ricarica, e grazie alla tecnologia fast-charge è in grado di ricaricarsi dallo zero al 60% in soli 49 minuti, assicurando così che l’utente possa utilizzare il portatile per una intera giornata lavorativa.