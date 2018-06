GTA Online, i Night Club come attività da gestire

Floriana Giambarresi,

Con il nuovo aggiornamento di Rockstar Games per Grand Theft Auto Online, la vita notturna a Los Santos non sarà più la stessa: sta per essere introdotta la possibilità di gestire i Night Club, la copertura perfetta per qualsiasi attività illecita nel gioco.

Ufficializzata attraverso un post diramato sul blog ufficiale, l’espansione per GTA Online sarà pubblicata nel mese di luglio e consentirà ai giocatori di gestire la configurazione, la progettazione, il personale e la promozione dei locali notturni. Ci saranno anche dei premi economici. Un business gestito con successo porterà a maggiori profitti e pare che ci saranno opzioni per riciclare fondi anche da operazioni illegali.

Dalla location alle atmosfere, dalla musica al personale, alle campagne promozionali: «più il tuo club sarà gettonato, più velocemente si riempirà la tua cassaforte. La gestione di un locale è un lavoro onesto, ottimo per riciclare il denaro proveniente dalle tue collaborazioni più discutibili con Disruption Logistics, The Open Road, Securoserv e Free Trade Shipping e renderlo perfettamente legale», spiega la software house nel post.

La vita notturna di Los Santos sta per diventare molto più interessante. Grazie all’impegno di un impresario ben noto, con i giusti agganci e le tasche piene, la scena dei club underground subirà una rivoluzione a partire da luglio. Talenti di fama internazionale hanno annunciato il loro arrivo a Los Santos e i fan si affolleranno presto in club e capannoni per perdere i freni inibitori e scatenarsi al ritmo della musica di Solomun, Tale Of Us, Dixon e The Black Madonna, ballando tutti sudati fino all’alba

L’aggiornamento che introdurrà i Night Club come nuova attività da gestire e con cui intrattenersi, sarà disponibile a luglio e porterà con sé anche inedite tracce musicali realizzate da Solomun, Tale Of Us, Dixon e The Black Madonna. Musicisti dal mondo reale potranno dunque essere “ingaggiati” per esibirsi di fronte ai clienti dei night club. Come sottolineato da Rockstar, ulteriori dettagli saranno rivelati presto.