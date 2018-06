Ho. Mobile, come fare la portabilità da app

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, il nuovo operatore virtuale di Vodafone, ha sicuramente debuttato positivamente, offrendo una tariffa all inclusive davvero convincente. Del resto, l’obiettivo di questo nuovo competitor è quello di rivaleggiare direttamente con Iliad e le premesse in tal senso ci sono tutte visto che ho. offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30GB di Internet a 6,99 euro al mese.

Per effettuare la portabilità, il nuovo operatore virtuale offre due strade: la prima è quella di richiederla direttamente al momento dell’acquisto della SIM, semplicemente presentando in un punto vendita tutta la documentazione necessaria. La seconda via riguarda, invece, tutti coloro che prima hanno voluto testare la qualità dei servizi di rete dell’operatore, attivando la SIM per poi solo successivamente richiedere la portabilità del loro numero. In questo secondo caso, la portabilità si può fare direttamente dall’app per iOS o Android dell’operatore virtuale.

Ho. Mobile, portabilità via app

L’applicazione necessaria è, ovviamente, quella ufficiale di ho. lanciata contestualmente al debutto dell’operatore virtuale la scorsa settimana.

Richiedere la portabilità attraverso l’applicazione è molto facile e richiede solamente un po’ di pazienza per portare a termine alcuni passaggi. Si ricorda, che la SIM di cui si vuole chiedere la portabilità non deve essere sospesa. In questo caso sarà necessario riattivarla prima di poter procedere, contattando il proprio operatore di riferimento. In caso contrario la portabilità non andrà a buon fine. La prima cosa, ovviamente, è quella di scaricare l’app sul proprio smartphone ed una volta portato a termine questo passaggio sarà sufficiente avviarla e seguire le seguenti istruzioni.

Recarsi nel menu delle Impostazioni

Cliccare sul numero ho. sul quale si vuole trasferire il vecchio numero

Cliccare su “il mio numero”

Inserire manualmente il numero che si vuole portare

Inserire i dati richiesti della vecchia utenza (ricaricabile o abbonamento, seriale della SIM ed operatore)

Accettare le condizioni di passaggio

Inserire un codice che sarà inviato via SMS

Se la procedura sarà stata eseguita correttamente, entro 48 ore lavorative la portabilità sarà effettuata. I clienti ho. potranno richiedere anche il passaggio del credito residuo dalla vecchia alla nuova SIM. Procedura che richiederà qualche giorno in più. Si ricorda, al riguardo, che il vecchio credito residuo sarà decurtato dei costi del passaggio.