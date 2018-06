Instagram oggi ha un valore di oltre 100 miliardi

Floriana Giambarresi,

Si stima che Instagram avrebbe un valore di mercato di oltre 100 miliardi di dollari qualora fosse una società indipendente, una cifra di 100 volte superiore a quella spesa da Facebook per acquisire la piattaforma nel 2012, secondo gli ultimi dati rilasciati da Bloomberg.

L’app fotografica è stata acquistata da Facebook per 1 miliardo di dollari nel 2012 e recentemente ha raggiunto un miliardo di utenti attivi ogni mese, attirando nuovi iscritti molto più velocemente di Facebook stessa. Secondo gli analisti, dovrebbe riuscire a superare i 2 miliardi di utenti mensili entro i prossimi cinque anni, rappresentando così una buona fetta delle entrate finanziarie della sua società madre: mentre il social network ha già superato quella pietra miliare, il pubblico di Instagram è più giovane di quello del social in blu, rendendo la piattaforma di condivisione foto e video più attraente per gli inserzionisti. E a differenza di Facebook, Instagram è ancora in crescita negli Stati Uniti. Si stima che probabilmente i ricavi generati supereranno i 10 miliardi di dollari nel 2019.

La nuova valutazione di mercato effettuata dagli analisti di Bloomberg perviene a qualche giorno di distanza dall’annuncio di IGTV, un nuovo hub per l’intrattenimento – disponibile sia nella sezione Esplora del social che presto come app standalone – che consente agli utenti, soprattutto agli influencer, di pubblicare video della durata massima di un’ora. Precedentemente, il limite era fissato a soli 60 secondi.