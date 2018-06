Mashable Social Media Day Italy 2018: sconto del 30%

Floriana Giambarresi,

L’evento che celebra la rivoluzione digitale, le dinamiche, le potenzialità dei social network e gli impatti da questi generati sulle nostre vite e sul business, sta per tornare: si tratta del Mashable Social Media Day Italy, la cui edizione 2018 è in programma per ottobre a Milano. Si chiudono il 30 giugno le iscrizioni early bird all’evento: di seguito come ottenere un biglietto a prezzo ridotto, ovvero con uno sconto del 30%.

Grazie alla media partnership con Webnews.it, ai nostri lettori è riservato uno sconto del 30% sul costo complessivo del biglietto, valido solo se ci si iscrive entro il 30 giugno 2018 attraverso questo link. Com’è nel suo DNA, anche questa edizione del Mashable Social Media Day Italy prevede grossi numeri: gli iscritti sono già 400 (+100% rispetto all’edizione 2017). Accedendo al peculiare evento sarà possibile ascoltare 90 relatori, 75 speech e partecipare a 15 workshop. Ci saranno anche 81 brand ambassador, 30 aziende sponsor & partner, 32 Media & Community Partner e 3 nazioni coinvolte.

Sul palcoscenico della quarta edizione dell’evento ufficiale Mashable saliranno top manager, professionisti ed esperti di portata nazionale e internazionale, i quali approfondiranno temi di tendenza nel settore dell’innovazione tra i quali intelligenza artificiale, criptovalute, blockchain, Digital Transformation, nuove tecnologie, startup, open innovation e molto altro ancora. Rappresenta l’occasione ideale per incontrare imprenditori, startupper, comunicatori e freelance, fare networking, stringere nuove partnership e confrontarsi sulla rivoluzione digitale che sta scuotendo numerosissimi settori.

L’edizione 2018 del Mashable Social Media Day Italy sarà ospitata dallo IULM Open Space (Edificio 6, via Carlo Bo, 7, Milano) e vedrà la presenza di rappresentanti di aziende importanti, veri e propri colossi internazionali, come ad esempio Google, Microsoft, Deutsche Bank, Costa Crociere, Sony Playstation, Perfetti Van Melle, Banca Mediolanum, L’Oreal, Foodora, Groupon, Caffeina e Ovilgy & Mather.