Microsoft, dongle USB Type-C per Surface a 79$

Filippo Vendrame,

Il dongle USB Type-C per i Surface di Microsoft sarà disponibile per i clienti aziendali entro questa settimana. Un portavoce di Microsoft ha fatto sapere a The Verge che il dongle costerà 79,99 dollari e che sarà disponibile attraverso i tipici canali di acquisto per gli utenti business a partire dal 29 giugno. Il dongle si collegherà ai nuovi dispositivi Surface Pro e Surface Laptop che non dispongono di una porta USB-C per garantire la possibilità di collegare tutte quelle periferiche che richiedono una porta di questo tipo.

Infatti, attualmente, all’interno della gamma di prodotti della famiglia Surface, solamente l’ultimo Surface Book 2 dispone di una porta USB-C. Il dongle USB-C di Microsoft si inserirà nella porta per la ricarica “Surface Connector” sui dispositivi esistenti, consentendo agli utenti Surface di collegare periferiche USB-C o di caricare il loro dispositivo attraverso un caricabatterie USB-C. Il debutto sul mercato di questo accessorio largamente atteso dagli utenti arriva a circa un anno dalla sua presentazione. Non è chiaro, però, come mai ci sia voluto così tanto tempo per vederlo in commercio. Il connettore vero e proprio è piuttosto grande, con dimensioni simili a un caricatore Surface standard.

Microsoft non ha rivelato esattamente quando il dongle USB-C sarà disponibile nei negozi per essere venduto direttamente ai consumatori. In ogni caso, è probabile che chiunque sarà in grado di acquistare il connettore quando verrà lanciato venerdì anche se sarà ufficialmente lanciato solamente per i clienti aziendali.

Infatti, anche quando Microsoft lanciò il Surface LTE per i clienti aziendali, in realtà chiunque aveva potuto acquistarlo attraverso il canale dedicato del Microsoft Store.

Non ci sono informazioni su quando questo accessorio arriverà in Europa.