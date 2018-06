Nokia 6.1 Plus confermato da Google

Luca Colantuoni,

La scorsa settimana erano circolate indiscrezioni sul Nokia 5.1 Plus, il primo modello di HMD Global con un notch nella parte superiore dello schermo che verrà distribuito in tutti i paesi. Google ha ora confermato l’esistenza del Nokia 6.1 Plus che potrebbe essere la versione internazionale del Nokia X6 oppure la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Nella pagina riservata agli sviluppatori è presente l’elenco degli smartphone Android compatibili con ARCore, la tecnologia sviluppata dall’azienda di Mountain View per le app basate sulla realtà aumentata. Oltre ai Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 è indicato un misterioso Nokia 6.1 Plus, modello mai annunciato da HMD Global. La presentazione del nuovo smartphone sembra quindi imminente (forse entro il mese di luglio).

Considerato che il Nokia 6.1 Plus si colloca tra il Nokia 6.1 e il Nokia 7 Plus è possibile ipotizzare la presenza di un processore Snapdragon 636, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Quasi certa la doppia fotocamera posteriore con ottiche Zeiss che, insieme alla fotocamera frontale, consentirà di sfruttare la funzionalità Dual-Sight. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo in versione stock.

Il produttore finlandese ha promesso l’aggiornamento ad Android P per tutti i suoi smartphone. Nel weekend ha inoltre comunicato che i Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 riceveranno la funzionalità Face Unlock nel corso dei prossimi mesi. Gli utenti potranno quindi usare la fotocamera frontale per sbloccare il dispositivo.