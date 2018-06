Oculus Go disponibile in Italia via Amazon

Visori per realtà virtuale in offerta

Floriana Giambarresi,

All’inizio del mese era stato annunciato che Oculus GO stava arrivando in Europa con preordini presso store selezionati, e in giornata odierna il peculiare visore per la realtà virtuale viene lanciato in Italia attraverso Amazon, dov’è disponibile a un prezzo di partenza pari a 219 euro.

A poche ore dall’annuncio di Oculus TV, un hub d’intrattenimento che consente a chi indossa un Oculus Go di utilizzare una TV virtuale da 180 pollici per fruire di contenuti a realtà virtuale, il nuovo dispositivo arriva dunque anche nel nostro Paese oltre a più di 300 store online dislocati in Europa e in Canada. Nello specifico, il costo di Oculus Go è di 219 euro per la versione da 32 GB e 269 euro per quella da 64 GB di capacità.

Si legge nel comunicato ufficiale che:

Con Oculus Go disponibile online e negli store in più paesi, sarà più facile godere di tutto ciò che la VR standalone ha da offrire. Dal comodo intrattenimento di Oculus TV alle performance VIP in MelodyVR a giochi come RUSH, Virtual Virtual Reality e altro ancora. Ce n’è per tutti i gusti! Un’occasione in più per poter dare il benvenuto ad altre persone all’interno della comunità di Oculus!

Si ricorda che Oculus Go, oltre ad avere un prezzo abbordabile, non necessità di uno smartphone connesso o di un PC per essere utilizzato: essendo stand-alone, è sufficiente indossarlo – senza alcun cavo – e godere dell’esperienza in VR. A livello tecnico, nel visore si ha un processore Qualcomm Snapdragon 821 Mobile VR e un display LCD da 5,5 pollici con risoluzione di 2560×1440 pixel con una frequenza di aggiornamento massima di 72 Hz, alcuni sensori come accelerometro, giroscopio e microfono e una batteria integrata che non va oltre l’ora e mezza di autonomia.