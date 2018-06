Samsung Galaxy Note 9, S Pen con Bluetooth?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 9, che Samsung dovrebbe annunciare all’inizio di agosto, avrà un design simile all’attuale Galaxy Note 8. Le principali novità saranno quindi di tipo hardware. Una di esse potrebbe riguardare la stilo S Pen. Circolano infatti indiscrezioni su una nuova versione Bluetooth.

Il produttore coreano ha aggiornato più volte la S Pen, riducendo lo spessore della punta e incrementando i livelli di pressione, in modo da offrire un’esperienza d’uso identica a quella di una penna o matita. Non è cambiata invece la tecnologia alla base del suo funzionamento, ovvero la risonanza elettromagnetica (EMR). La stilo in dotazione al Galaxy Note 9 potrebbe invece usare la connettività Bluetooth. Ciò comporta però la presenza di una batteria e quindi un leggero aumento delle dimensioni. Ci sono tuttavia diversi vantaggi.

La nuova S Pen potrebbe consentire l’esecuzione di operazioni a distanza, senza toccare lo schermo, ad esempio avviare le app o scattare una foto premendo il pulsante sulla stilo e controllare un gioco sfruttando il suo accelerometro. L’utente potrebbe “scrivere” su un pezzo di carta e vedere il testo sullo schermo dello smartphone. Samsung potrebbe anche integrare un microfono e un altoparlante per effettuare chiamate.

L’annuncio del Galaxy Note 9 è previsto per il 9 agosto. Samsung non ha ancora confermato la data, ma gli enti preposti hanno già concesso le certificazioni necessarie, quindi il debutto è sempre più vicino.