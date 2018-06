Volantino Unieuro, in regalo una bicicletta

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato da qualche giorno il suo nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 5 luglio 2018. Volantino che racchiude una promozione molto interessante soprattutto in questo periodo caratterizzato da belle giornate. La catena di elettronica, infatti, regalerà una bici pieghevole del valore di 199 euro a fronte dell’acquisto di alcuni prodotti presenti all’interno del volantino.

Tra gli smartphone più interessanti proposti da Unieuro nel volantino e che danno anche diritto a ricevere il premio, si menzionano i Samsung Galaxy S9 o S9+ a 899 e 999 euro, oppure i Huawei P20 e P20 Pro a 679,90 euro e 899,90 euro. Da evidenziare anche l’LG G7 a 849,90 euro. Anche questo prodotto regalerà ai suoi acquirenti la bici pieghevole. Unieuro propone anche una ricca selezione di notebook Windows 10 per tutti coloro che hanno la necessità di cambiare computer. Per esempio, si menziona il Surface Pro in versione base con Type Cover inclusa a 799,99 euro. Il nuovo Acer Nitro 5 con processore Intel Core i7 di settima generazione, 16GB di RAM e 256GB di SSD + 1TB di HD classico è proposto a 1199,99 euro con la bici in omaggio.

Tante anche le televisioni che la catena di elettronica propone ai suoi clienti. Per esempio, il modello Sony KD43XF8096 con Android TV e schermo 4K da 43 pollici è proposto a 899 euro con bici in regalo.

Non mancano anche tanti gadget ed accessori ad alto tasso di tecnologia. Per esempio, Unieuro propone il Segway Ninebot Mini pro 320 al prezzo di 699 euro. Tra i droni, invece, si mette in evidenza il DJI Mavic Pro in versione combo a 1299 euro, sempre con bici in regalo.